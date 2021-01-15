Almanya Diakosluğu’ndan Ermenistan ve Karabağ’a ekskavatörler hediye edildi

Ermeni Apostolik Kilisesinin Almanya Diakosluğu, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) başkenti Stepanakert için ekskavatörler satın aldı.

Kutsal Makam Eçmiadzin Enformasyon Merkezi yöneticisi Vahram Melikyan, “Geçtiğimiz günlerde Kutsal Makam Eçmiadzin, Ermenistan Savunma Bakanlığı ile Artsakh Başkenti Stepanakert’e ikişer ekskavatör hediye etti.

Ekskavatörler, Almanya’nın Halle, Leipzig ve Hamburg şehirlerinde yaşayan Ermenilerin bağışladığı parayla ve Almanya Ermeni Diakosluğu’nun çabalarıyla satın alındı” açıklamasını yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI