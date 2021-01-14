Meğri demiryolu – Ermenistan Kamu Radyosu

Meğri’den geçen demiryolu, Ermenistan’a ne verir?

Nahçıvan ve Meghri’den geçen demiryolu, Ermenistan SSC’nin başlıca yük taşınma yoluydu.

Deneyimli demiryolu çalışanları, bundan en iyi şekilde yararlanmanın Ermenistan’ın çıkarına olduğunu düşünüyor.

Sovyet Ermenistan’ından geçen diğer demiryolları, öncelikle Ayrum üzerinden Tiflis’e, oradan da Suhum’a, ikincisi ise, İcevan’dan Kazak’a ve oradan da Hazar Denizi’ne ulaşmaktaydı.

Lakin her iki yolun kargo kapasitesi en fazla 1.900 ton, Nahçıvan’ın ise 4.500 ton idi.

Güney Kafkasya Demiryolu Şirketi Emektarları Konseyi Başkanı Leon Hakobyan, bunun, o yolun uygun konumuyla bağlantılı olduğunu söylüyor.

“Bu yol hem Ararat, hem de Meğri bölgesinde düz araziden geçiyor.

Sonuç olarak, yol nispeten düzdür ve daha ağır yüklerin taşınmasına elverişlidir.

Dahası, daha hızlı geçebilirler, bu da taşıma kapasitesinin daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle Sovyet yıllarında Ermenistan’a gelen başlıca yükler olan tahıl, metaller, petrol ürünleri, bu şekilde getirilmekteydi”,- demektedir.

Sovyet yıllarında kargo en fazla 2,5 günde Erivan’dan Moskova’ya ulaşıyordu.

Şimdi bu süre değişebilir, çünkü yollar ve ekipman o zamandan beri değişti.

“Bu yolun çalışıp çalışmayacağına biz karar vermeyeceğiz.

Lakin bana bir uzman olarak sorarsanız, Meğri bölümünün yeniden kurulması teknik olarak o kadar zor değil ․

Zemin temelin bazı yerlerde düzeltilmesi gerekiyor, yeni hatlar çekmek ise zor değil.

Bu işi çok hızlı gerçekleştiren araçlar var”,- dedi Hagopyan.

Nahçıvan’ın ve Cuğa üzerinden İran’a giden demiryolu kavşağının bölümü ise çalışmaktadır.

İran’dan Nahçıvan’a kargo taşındığını söyledi Hagopyan.

Artsakh’ın Horadiz’e kadar olan kısmına gelince, hatların bir kısmı Khudaferin rezervuarının altında kaldı, ancak uzmana göre bu kısım, rezervuarı atlayarak inşa edilebilir.

Rölyef buna izin veriyor.

“Tekrar ediyorum, eğer demiryolu işletmeye alınırsa, ülkemizin çıkarlarını, yani kargomuzu uygun ve ucuz bir şekilde Rusya ve İran’a ulaştırmayı düşünmeliyiz”,- dedi Hagopyan.

Ermenistan Kamu Radyosu