İngiliz Andair şirketi Türk SİHA’larına parça vermeyi durdurdu

İngiliz Andair şirketi, Türkiye’nin kullandığı Bayraktar tipi insansız hava araçlarına parça sağlamayı durdurma kararı aldı.

Andair tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Büyükelçiliği’nin başvurusu üzerine yapılan incelemede Türkiye’ye ihraç edilen parçaların silahlı insansız hava araçlarında kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Firma bunun üzerine Türkiye’deki Baykar Makina’ya tüm parça satışlarının durdurulduğunu duyurdu.

Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) düşürülen BayraktarSİHA’larının içinde Andair üretimi iki yakıt pompasının tespit edilmesinin ardından şirkete karşı uluslararası bir kampanya başlatılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI