Ermenistan müzakereler yürütüyor. ilk gelen koronavirüs aşılarından hangisi olacak?

Dünyadaki koronavirüs durumu gerginliğini koruyor. Bilim adamları salgının üçüncü bir dalgasını göz ardı etmiyorlar. Ulusal Bağışıklama Programı Başkanı Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Gayane Sahakyan bugünkü basın toplantısında söyledi.

Sahakyan, aşılara değinerek, şu anda ‘COVAX Facility’ ile mevcut bir sözleşmemiz olduğunu ve Ermenistan nüfusunun %10’u için aşı almayı planladıklarını söyledi. Bu, risk altındaki insanları aşılamakla ilgilidir. Aşının ithalatı için ön görüşmeler sürüyor. İlk paketi Ocak sonu ve Şubat başında alacaklar.

Ermenistan Kamu Radyosu