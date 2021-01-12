Uluslararası Hrant Dink Ödülü adaylarınızı bekliyor

2009’dan beri verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü için aday göstermek istediğiniz kişi, kurum veya kuruluşları 30 Nisan’a kadar, Hrant Dink Vakfı’na iletebilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı, Uluslararası Hrant Dink Ödülü için aday önerilerinizi bekliyor. Ödül, katledilen gazeteci Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de on üçüncü kez sahiplerini bulacak.

30 Nisan’a kadar aday önerilebilir

Bu yılın ödülleri için aday önerileri 30 Nisan 2021’e kadar kabul edilecek.

Ödülün geçen yılki sahipleri, tutuklu insan hakları aktivisti, iş insanı Osman Kavala ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Mozn Hassan olmuştu.

Her yıl 2 kişiye verilen ödüle uygun olduğunu düşündüğünüz kişi, kurum veya kuruluşları 30 Nisan’a kadar, adaylarınıza dair ayrıntılı bilgi ile [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’ne aday göstermek için tıklayın.

Ödül hakkında

Uluslararası Hrant Dink ödülleri, 2009’dan bu yana her yıl Hrant Dink’in doğumgünü olan 15 Eylül’de veriliyor.

Ödül her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı, ödülle bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara manen destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hrant Dink Ödüllerinin önceki sahipleri

2020: Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden olan Mozn Hassan ve tutuklu insan hakları aktivisti, iş insanı Osman Kavala

2019: Eril şiddete karşı çalışmalar yürüten Nebahat Akkoç ve Hindistan’da insan hakları ve çevre hakları için mücadele eden Agnes Kharshiing

2018: İnsan hakları aktivisti Murat Çelikkan ve Yemenli Mwatana İnsan Hakları Örgütü

2017: Avukat Eren Keskin ve Çinli sanatçı Ai Weiwei

2016: Malavi’de çocukların insan hakları üzerine çalışan kabile reisi Theresa Kachindamoto ve Diyarbakır Barosu

2015: Suudi Arabistan’dan kadın hakları savunucu Samar Badawi ve KAOS GL

2014: Adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve aktivist Angie Zelter

2013: İnsan hakları savunucusu Nataša Kandic ve Cumartesi Anneleri / İnsanları

2012: Yazar İsmail Beşikçi ve insan hakları örgütü Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu

2011: Gazeteci-yazar Ahmet Altan ve gazeteci-insan hakları savunucusu Lydia Cacho

2010: Türkiye Vicdani Ret Hareketi ve hukukçu Baltasar Garzón

2009: Gazeteci-yazar Alper Görmüş ve gazeteci-yazar Amira Hass

(SO/AÖ)

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