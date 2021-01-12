Mersin’de hizmet eden Rahibe Maria Concetta Mustacciu’nun vefatı ve anma töreni

HYETERT – Tarsus Aziz Pavlus Müze Kilisesi’nde hizmet eden İtalyan Rahibe Sör Maria Concetta Mustacciu dün Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Figlie Della Chiesa (Kilise’nin Çocukları) Tarikatı Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu, 2013 yılından beri Hristiyan cemaatinin bulunmadığı, Türkiye’nin güney bölgesindeki şehirlerinden Tarsus’ta görev yapıyordu.

Rahibe Maria Concetta, her zaman sevinç ve sevgiyle yoksullara yardım için çalıştı. Caritas’ın giysi yardımları hizmetinde, giysileri yıkadı, ütüledi, yoksullara en güzel şekilde dağıtılması için uğraştı. Rahibe Maria Concetta sevgi dolu ve herkese açık kalbiyle tanıyanların üstünde derin bir iz bıraktı. Hristiyanlığın doğduğu topraklarda Mesih’in sevgisine yaşamıyla tanıklık verdi.

Ailesinin kararı doğrultusunda, cenaze töreni Rahibe’nin memleketi İtalya’da olacaktır. Rahibe Concetta’nın ruhu için Mersin Aziz Antuan Kilisesin’de 14 Ocak Perşembe günü saat 11.00’da Kutsal Ayin düzenlenecek ve bu tören kilisenin Facebook Hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.