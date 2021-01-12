12 dilde Hurmüz ve Şimuni Diril için çağrı

Irak Hıristiyan Yardım Konseyi’nin yayınladığı videoda Asurice, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Rusça, Gucaratça, İspanyolca, Lehçece, Tagalogca, Almanca, Vietnamca ve Farsça dillerinde “Hurmüz Diril nerede, bulun, Şimuni Diril için adalet istiyoruz” diye seslenildi.

Irak Hıristiyan Yardım Konseyi (Iraqi Christian Relief Cuncil), bir yıldır kayıp olan Hurmüz Diril’in bulunması ve Şimuni Diril’in ölümünün aydınlatılması için adalet çağrısında bulunulan 12 dilde seslendirilmiş bir video yayımladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap’a bağlı Süryani köyü Mehri’de (Kovankaya) yaşayan ve 11 Ocak 2020’de eşi Şimuni Diril ile birlikte kaybolan Hurmüz Diril’den 1 yıldır haber alınamıyor. Keldani çiftten Şimuni Diril’in cansız bedenini kaybolduktan 70 gün sonra oğlu Kemal Diril evlerine 800 metre uzaklıkta dere kenarında bulmuştu. Ancak Hurmüz Diril’in akibeti hâlâ bilinmiyor.

2007’de Asuri aktivist Julyana Taimoorazy tarafından kurulan Süryani merkezli Hıristiyan sivil toplum kuruluşu Irak Hıristiyan Yardım Konseyi, yayınladığı videoda, “Hurmüz Diril nerede?, Şimuni Diril için adalet istiyoruz” çağrısı yapıyor. Ayrıca Diril çiftinden en son haber alınan tarihten itibaren yaşanan sürece yer veriliyor.

“Pek çok uluslararası çabaya rağmen hâlâ cevaplanmamış sorular var” denilen videoada aralarında Diril çiftinin çocuklarının da yer aldığı onlarca kişi videoda; Asurice, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Rusça, Gucaratça, İspanyolca, Lehçece, Tagalogca, Almanca, Vietnamca ve Farsça dillerinde “Hurmüz Diril nerede, bulun, Şimuni Diril için adalet istiyoruz” diye seslendi.

(AÖ)

bianet