Moskova’da Karabağ zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Moskova’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile biraraya geldi. . Görüşme öncesinde Ermenistan’da muhalefet Paşinyan’ın Moskova’ya gitmesini engellemeye çalıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ‘Dağlık Karabağ’ görüşmesi Moskova’da başladı

Rusya’nın inisiyatifiyle düzenlenen ve Dağlık Karabağ’la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacağı görüşme, Aliyev ve Paşinyan’ın Karabağ’da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıyor.

Görüşmede Dağlık Karabağ’la ilgili üçlü anlaşmanın uygulanma süreci ile bölgedeki mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımlar istişare edilecek.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan’ın açıklamasına göre görüşmenin sonunda üç lider tarafından basın açıklaması yayınlanacak.

Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.

Ermenistan’da muhalifler, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidecek olan Başbakan Nikol Paşinyan’ın Zvartnots Havalimanı’na giden yolunu kesmeye çalıştı.

Protestocular havalimanına yürümelerine izin verilmesini istedi, ancak polis geçişlerin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

Paşinyan daha sonra havalimanına ulaşabildi, eylemciler arasından bir kişi de gözaltına alındı.

Agos