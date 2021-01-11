Maraş’a karşı Ercan pazarlığı

Ömer BİLGE RUM lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yazarak, şubat sonunda toplanması planlanan, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı, gayriresmi Kıbrıs zirvesinde Maraş kentinin kendilerine iadesi karşılığında KKTC’nin Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması da dahil 3 güven yaratıcı önlem teklifinde bulunacağını bildirdi. Rum yönetiminde de yayınlanan Yunan Kathimerini’nin haberine göre, Anastasiadis’in geçen hafta gönderdiği mektupta güven yaratıcı önlemler şöyle detaylandırıldı: TEKLİF EDİLEN ÜÇ MADDE KKTC’nin Maraş kentini açmaya kararlı olduğunu gören Anastasiadis, kentin ve Ercan Havalimanı’nın eş zamanlı BM’ye devredilmesini istedi. Rum tarafı, Türkiye’nin AB ile imzaladığı Ankara protokolü çerçevesinde, gümrük birliğine Rumları da dahil etmesi (Türk liman ve hava sahasının Rum yönetimine açılması) karşılığında KKTC’nin Gazimağusa kentinin uluslararası deniz ticaretine açılmasını önerdi. Rumlar ayrıca, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan krizin, Kıbrıs çevresinde çıkarılacak doğalgaz gelirinin toplanacağı bir ‘emanet hesap’ ile aşılmasını, böylece Kıbrıs Türklerinin paylarının da güvence altına alınmasını teklif etti. Hürriyet Gazetesi