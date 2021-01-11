Dünyanın en çekici pasaportlarının sıralama listesi yayınlandı

İsviçreli ‘Henley & Partners’ şirketi pasaport derecelendirmesini güncelledi.

‘Henley & Partners’a göre Rusya listede 50. sırada yer alıyor. Rus vatandaşlığı 116 ülkeye vizesiz girişe izin veriyor. Rusya geçen yıl 118 ülke ile 51. sırada yer almıştı.

Birincisi, vatandaşları 191 ülkeyi vizesiz ziyaret edebilen Japonya oldu. Singapur ikinci sırada (190 ülke), onu Almanya ve Güney Kore (her biri 189 ülke) izliyor. Ek olarak, ön sıralarda Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yer aldılar.

En az çekici olanlar Kuzey Kore (39 açık devlet), Libya ve Nepal (38), Filistin (37), Somali ve Yemen (33), Pakistan (32), Suriye (29), Irak (28) ve Afganistan’dır (26).

‘Henley’ derecelendirmesi, her bir vatandaşın vizesiz veya basitleştirilmiş bir prosedürle kaç ülkeyi ziyaret edebileceğini gösteren Serbest Hareket Endeksine dayanmaktadır.

Ermenistan, 63 ülkeyi vizesiz ziyaret etme fırsatı ile sıralama listesinde 80. sırada yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu