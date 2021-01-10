Rus barış güçleri, 48 bin yerinden edilenin Karabağ’a geri dönmesine yardım etti

Rus barış güçleri, çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanları taşıyan yeni bir konvoyun Ermenistan’dan Karabağ’a ulaşmasına yardım etti. Böylelikle şimdiye dek yerinden edilen 48 bin kişi Karabağ’daki evlerine geri döndü. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rus barış güçleri, 225 göçmeni taşıyan bir otobüs konvoyuna Ermenistan’dan Karabağ’a gittiği sırada eşlik etti. Bu yeni konvoyla beraber Karabağ’da terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönenlerin sayısı 48 bine yükseldi. Bunun yanında, Rus barış güçlerinden başka Rusya’dan insani görevle bölgeye gönderilen mayın uzmanlarının da Karabağ’da şu ana kadar 780’i aşkın patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Karabağ’da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmaların sona ermesine dair kasımda imzalanan anlaşma, bölgeye Rus barış güçlerinin yerleştirilmesini içeriyordu. Rusya’nın arabuluculuğu ile 10 Kasım’da tarafların imzaladığı anlaşma, Karabağ’daki yedi bölgenin kontrolünün Ermeni güçlerden Azerbaycan’a geçmesini öngörüyordu. Sputnik Türkiye