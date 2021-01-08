Ermenistan Azerbaycan ve Nakhijevan arasındaki iletişim yolunu sadece Ermeni esirlerin dönüşünden sonra açabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Basın Sözcüsü Mane Gevorgyan açıklamada bulunarak Azerbaycan ile Nakhijevan arasında Meghri bölgesi üzerinden sağlanması öngörülen iletişim yolunun açılmasına da değindi.

Mane Gevorgyan’ın sözlerine göre bu mesele 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes bildirisinin diğer hükümlerinden bağımsız bir şekilde ele alınamaz ve bu bağlamda öncelikle esirlerin takası sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Ancak bu takas sürecinin tamamlandıktan ve Ermeni esirlerinin geri dönüşünden sonra Azerbaycan ve Nakhijevan arasında Meghri üzerinden iletişim yolunun açılması söz konusu olabilir.

Ayrıca, Başbakan’ın Bası Sözcüsü 10 Kasım tarihinde imzalanan bildiride Meghri koridoruyla ilgili ayrı bir hüküm olmadığını ve bölgedeki bütün iletişim yollarının açılması gerektiğinden bahsedildiğini belirtti. Tabi bu iletişim yolları arasında Azerbaycan’ı Nakhijevan’a bağlayacak olan Meghri yolu da kesdediliyor.

Bu bağlamda Mane Gevorgyan Ermenistan’ın da Azerbaycan üzerinden hem karayolu, hem de demiryolu aracılığıyla Rusya ve İran ile bağlantı sağlamak konusunda meraklı olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI