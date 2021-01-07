Patrik Kirill: Ayasofya’nın cami olması, Tanrı’nın Fener Rum Patriği Bartholomeos’a verdiği bir ceza

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya’nın statüsünün camiye çevrilmesinin ‘Tanrı’nın Fener Rum Patriği Bartholomeos’a verdiği bir ceza’ olduğunu ifade etti. Ortodoks aleminin kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Patrik Kirill, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kirill, “Hiç şüphesiz, İstanbul’da yaşanan her şey Tanrı’nın ceza verdiğini gösteriyor. Patrik Bartholomeos, şizmatikleri Kiev kilisesine soktu ve Ayasofya’yı kaybetti. Bu yapı camiye dönüştürüldü” dedi. Bartholomeos’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya Ortodoks Kilisesi’nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı’nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydeden Kirill, “Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü” diye konuştu. Türkiye’deki konumu ‘çok zor’ olan Bartholomeos’un önde gelen devletlerden biriyle bağlantılı büyük siyasi gücün baskısına dayanaması ve ‘hayır’ diyememesi nedeniyle Ayasofya’nın statüsünün değiştiğini savunan Kirill, “Fener Rum Patriği’nin arkasında duranlar ve bu çatışmaya ilham verenler, Rusya’yı, Ortodoks Rusya’yı Akdeniz ve Ortadoğu’daki Ortodoks kardeşlerinden ayırmak istiyor” diye ekledi. Sputnik Türkiye