Tarihi manastır definecilerin hedefi oldu

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık ‘Havari Petrus Komk Manastırı’ olarak da bilinen Saint Pierre Manastırı, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Kaya mezar kabartmalarının bulunduğu tarihi manastırda, derin çukurlar kazıldı, bazı tarihi bölümlerin ise yıkıldığı gözlemlendi.

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık ‘Havari Petrus Komk Manastırı’ olarak da bilinen Saint Pierre Manastırı’nı define avcıları kaçak kazılarla tahrip etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Havari Petrus Komk Manastırı’nı, 2008-2009 yılında tarihi eser olarak tescilledi. Kral Tavit’in yaptığına inanılan ve 2 katı zemin altında olmak üzere toplam 3 kat olan tarihi manastır, zamana meydan okuyor.

800 yıllık olduğu düşünülen tarihi manastırın yapımında kullanılan taşlar, Suriye’nin Halep kentinden kervanlarla getirildi. Halep taşları ve sütten yapılan harç kalıntılarının bulunduğu tarihi manastır son zamanlarda define avcılarının hedefi haline geldi. Manastırın yakınlarında bulunan eski bir Ermeni Mezarlığı ve çevresi define avcılarının yaptıkları tahribat sonucu büyük zarar gördü.

Geçtiğimiz yıllarda manastırın bazı eşyaları yakınlardaki bir mezrada definecilerce bulunmuş, daha sonra emniyet tarafından yapılan bir operasyonla bu eşyalar ele geçirilmişti. Ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müzesi’nde sergileniyor. Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde bulunan 800 yıllık manastıra çıkan aktivistler, manastırın geriye kalan taş duvarları ve etrafa saçılan eski lahitlerin korunması gerektiğini ifade etti. Aktivistler, “Son derece önemli bir yapı, kendini bilmez birkaç define avcıları yüzünde tahribata uğramış. 800 yıldır ayakta duran manastırın koruma altına alınması gerekiyor. Tarihi manastırın restore edilip tekrar turizme kazandırılması ile bölgeye her yıl binlerce yabancı turist gelecektir” dedi.

Sabah Gazetesi