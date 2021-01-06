Kayseri’de tüyler ürperten paranormal fotoğraf

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde iddiaya göre bir mağarada çekilen fotoğrafa iddiaya cin görüntüsü yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğrafın sahibi Ramazan Çabucak, “Fotoğrafın orijinali bende. Fotoğraf tamamen gerçek. İsteyen bilirkişi inceleyebilir” dedi. Ali ALTUNTAŞ Kayseri’nin Tomarza İlçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden Ramazan Çabucak (47), dağlık alanda bulunan mağaraya yeğeni ile birlikte girdi. Halk arasında hazine olduğu söylentilerinin yayıldığı mağarada işaret arayan Ramazan Çabucak, mağaradan çıkmadan önce yeğeninin fotoğrafını çekti. Çektiği fotoğraf karesinde yeğeninin üzerinde korkunç bir görüntü fark eden Çabucak, bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. “İMAMLAR DA ‘CİN’ DEDİ” Mağarada yaşadıklarını SABAH’a anlatan Ramazan Çabucak şöyle konuştu: “Ben bu fotoğrafı Tomarza İlçesi’nde çektim. Yaylaya pikniğe ailece gitmiştik. Ben çocukluğumdan bu yana mağaraları hep merak etmişimdir. Mağara belgesellerini de çok izlerim. Bizim orada bir mağara vardı. Uzun süredir orayı merak ediyordum. Halk arasında orada hazine olduğu hep söylenirdi. Piknikten sonra yeğenimle birlikte bu mağaraya girdik. Belki bir işaret buluruz diye düşündük ama hiçbir şey bulmadık. İçerisi zifiri karanlıktı. Ben yanımızda projektör götürmüştüm. Sağa sola baktım her hangi bir işaret bulamayınca yeğenime fotoğrafını çekeyim dedim. Mağaranın yüksekliği yaklaşık bir buçuk metreydi. Yeğenim eğilerek projektörü tutuyordu. Ona projektörü söndür, fotoğraf makinesinin ışığı yeter dedim. Daha sonra küçük fotoğraf makinemle bir kare fotoğraf çektim. Önce fotoğrafta yansıma var diye fotoğrafı silip yeniden çekecektim. Ancak o anda fotoğrafta garip bir şey fark ettim. Yeğenimin üzerinde bir adam görüntüsü vardı. Bu durumu yeğenime fark ettirmeden onu dışarı çıkardım. Fotoğrafı incelediğimizde cin olduğunu düşündük. Biz cini çıplak gözle görmedik sadece fotoğrafa yansıdı. Bu fotoğrafı imamlara da gösterdim onlarda bunun cin olduğunu ve oraya bir daha gitmememi söylediler” diye konuştu. “ÇOK KORKTUK” Yaşadıkları olay nedeniyle çok korktuklarını söyleyen Ramazan Çabucak; “Ben o anda sadece yeğenimden korktum. Çünkü bir tane yeğenim var. Onun başına bir şey gelmesin diye hemen gidip onu kucakladım. Çarpılırsam da ben çarpılayım diye. Hızlıca o mağarayı terk ettik. Bu fotoğrafı kime gösterdiysem hepsi cin olduğun söyledi. Bence de bu bir cin. O anda bize zarar vermedi. Ancak bu durumdan çok korktum ama 3 kez yine o mağaraya gittim. Bu kez başka birini aynı yere koyup fotoğraf çektim. Ama son çektiğim fotoğraflarda bir şey olmadı. Aynı fotoğraf makinesiyle çektim ama fotoğrafın renkleri bile farklı çıktı. Birçok kişi bu fotoğrafa photoshop dedi ama bu fotoğraf tamamen gerçek. Bilişim uzmanları isterlerse inceleyebilirler. O zaman fotoğrafta oyna olmadığı zaten ortaya çıkacaktır” dedi. “FOTOĞRAFTAKİ GERÇEK BİR CİN” Fotoğrafta yer alan varlığın gerçek bir cin olduğunu belirten Biyoenerji ve Psikolojik Ruh Uzmanı Ali Demir, “Fotoğrafta görünen Yahudi bir cin. Bu Huddam bir cindir. Yani cinler arasında ilim sahibi olanlardandır. Görevi ise kendilerine emanet edilen bir şeyi korumaktır. Cinler isterlerse görünebilirler. Bu cinde fotoğrafta görüldüğü üzere tılsımlı defineyi koruyor. Cinler 1 asır sonra hazineyi sahiplenirler. Çünkü onlarda bizler gibi hayatı ve ekonomileri olan varlıklar” dedi. HADİS VE AYETLERE AYKIRI Fotoğraflanan varlığın cin olmadığını belirten emekli İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer’de “Cinler görünmezdir. Asıl özellikleri de görünmez olmalarıdır. Biz böyle bir şeyin olamayacağını biliyoruz. Ayet ve hadislere aykırı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’de (SAV) cinlerin peygamberi olmasına rağmen onları bir kaç kere gördü. Her zaman görmedi. Cinlerle konuştuklarını ve gördüklerini söyleyenlerin gayeleri, insanları etki altında bırakıp maddi gelir elde etmek. Böyle bir şey yok olamazda” diye konuştu. Sabah Gazetesi