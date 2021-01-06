AB üyesi 13 ülkeden, 6 ülke için aşı çağrısı

Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’ya aşı temini konusunda destek verilmesini talep eden 13 Avrupa ülkesi, AB Komisyonu’na çağrıda bulundu. Mektupta söz konusu ülkelere yardım edilmemesi durumunda AB’nin sınır güvenliğinin de sağlanamayacağına vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, AB Komisyonu’nun Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’ya yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, AB Komisyonu’nun Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’ya yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu. AA’da yer alan habere göre, AB Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, günlük basın toplantısında, üye 13 ülkeden, “Doğu Ortaklık Ülkeleri ” olan Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’ya Covid-19 aşısı konusunda destek verilmesi talep edilen bir mektup aldıklarını açıkladı.

Mektubun AB Komisyonu tarafından değerlendirildiğini belirten Pisonero, “Batı Balkanlar, doğu, güney ve daha ötesindeki yakın komşularımıza nasıl yardım edebileceğimizi araştırıyoruz” ifadesini kullandı. AB’nin aynı zamanda bölge ülkelerine insani yardım da sağlayacağına işaret eden Pisonero, “Bu konular hakkında üye ülkeler arası görüşmeler devam ediyor” dedi.

AB’nin aynı zamanda bölge ülkelerine insani yardım da sağlayacağına işaret eden Pisonero, “Bu konular hakkında üye ülkeler arası görüşmeler devam ediyor” dedi.

BirGün Gazetesi