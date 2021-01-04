Yolcu Tiyatro’dan dayanışma çağrısı: ‘Destek ol, Gomidas sahnede yaşasın’

Yolcu Tiyatro, Gomidas oyununun sahnede kalmaya devam edebilmesi için destek bekliyor
Kurulduğundan bu yana 8 yıllık süreçte 6 farklı prodüksiyonla yüzlerce kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi Gomidas’ı sahneliyor. Bugüne dek hiçbir kuruluş ve şahıstan maddi destek almadığını belirten tiyatro, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle kilisede ve özel bir tasarımla Gomidas adlı oyununu sahneliyor. Sosyal mesafe sebebiyle boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçileriyle buluşacak. Gomidas oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için destek bekliyor.
29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri Cumartesi 13:00 itibariyle mobilet.com üzerinden seyircileriyle ve destekçileriyle buluşuyor.
Yolcu Tiyatro’nun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yapmıştı. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.
Gomidas Kimdir?
Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.
Gomidas
Yazan-Yöneten: Ahmet Sami̇ Özbudak
Süpervi̇zör: Ersi̇n Umut Güler
Oynayan: Fehmi̇ Karaarslan
Müzi̇k: Gomi̇das Vartabed
Müzi̇k Di̇rektörü ve Koro Şefi̇: Hagop Mami̇gonyan
Topluluk: Lusavori̇ç Korosu
Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere
Dekor Tasarımı: Ci̇han Aşar
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, Yasin Gültepe
Türkçe’den Fransızca’ya Çevi̇ren: Serra Yılmaz, Yi̇ği̇t Bener
Prodüksi̇yon Sorumlusu: Mahi̇r Yıldız
Yönetmen Yardımcısı: Duygu Peli̇t
Karakter Dramaturji̇si̇: Sonya Di̇cle Çeti̇n
Asi̇stanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz
Afi̇ş Resmi̇: Panos Terlemezyan
Afi̇ş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Tali̇p Özer
Afi̇ş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli̇
Retouch: Adem Başaran, P Blok
Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çeti̇n, Saygın Serdaroğlu
Di̇ji̇tal Kayıt
Yönetmen: Ersi̇n Umut Güler
Görüntü Yönetmeni̇: Cemi̇l Kızıldağ
Yorumlar kapatıldı.