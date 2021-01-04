Tanrı’yı tecavüzcü olarak gösteren İrlanda devlet televizyonu özür diledi

Ellie Harrison

İrlanda devlet televizyonu RTÉ, Tanrı’yı tecavüzcü olarak tasvir eden bir televizyon komedisi skeci nedeniyle özür diledi.

Kanalın Yılbaşı Gecesi Geri Sayım Gösterisi, adı bir cinsel taciz skandalına karışan meşhur isimlerden sonuncusu olarak Tanrı’yı gösteren sahte bir haber bülteni içerdiği için öfkeyle karşılandı.

Skeçte beyaz cüppeli bir adam mahkemeye götürülürken haber sunucusu şöyle diyordu:

5 milyar yaşındaki isim, son 24 ayı ertelemeli olmak üzere iki yıl hapis cezasına çarptırılmadan önce Ortadoğulu genç bir göçmene tecavüz etmekle ve iddiaya göre onu isteği dışında hamile bırakmakla suçlanıyordu. Haberin ardından, film yapımcısı Harvey Weinstein, İrlanda’da yeniden yargılanma talebinde bulundu.

İlgili bölüm, bin izleyici şikayetine yol açtı ve Katolik Kilisesi’nin İrlanda Başpiskoposu Eamon Martin tarafından şu tweet’le kınandı:

Bu çirkin video derhal kaldırılmalı ve tüm iyi niyetliler tarafından kınanmalıdır. Noel döneminde Tanrı ve Kutsal Meryem Ana hakkında böylesine derinden saldırgan ve dine küfreden bir video yayımlamak… tüm Katoliklere ve Hıristiyanlara hakarettir.

Dublin Başpiskoposu Dermot Farrell de eleştirdiği gösteriyi “ilahi olanla alay etmek” ve “tecavüz kurbanlarını değersizleştirmek”le suçladı.

RTÉ bir açıklama yaparak neden olduğu rahatsızlık için özür diledi ancak skeci RTÉ Player’dan kaldırmaya dair herhangi bir plan açıklamadı.

Açıklamada şöyle denildi:

RTÉ, özellikle komedi ve hiciv dahilinde, rahatsızlığa neden olabilecek konuların doğal olarak kişiden kişiye farklılık gösterdiğinin farkındadır. Bu noktaya kadar alınan geri bildirimleri ve şikayetleri inceledikten sonra, RTÉ ilgili bölümden rahatsız olanlardan özür dilemek istiyor.

BBC, izleyicilerin “Hıristiyan dinine hakaret” şikayetlerinin ardından, geçenlerde The Goes Wrong Show Noel özel programını savunmak zorunda kalmıştı.

Aralıkta yayımlanan 30 dakikalık bayram oyununda, kurgusal Cornley Politeknik Drama Topluluğu, bebek İsa’nın bir koyun tarafından yenildiği feci bir Doğuş sahnesi sahneliyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

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