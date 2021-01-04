Rusya, Azerbaycan’ın düşürdüğü helikopter için cinayet soruşturması açtı

Azerbaycan’ın Ermenistan hava sahasında düşürdüğü Rus helikopterine ilişkin Rusya’da açılan soruşturmanın, ‘kasten öldürme’ temelinde sürdüğü belirtildi. Interfax’ın haberine göre, suçlamanın ihmal yerine cinayet temeline oturtulması Bakü-Moskova ilişkilerinde gerilime yol açabilir.

DUVAR – Rusya’nın, Dağlık Karabağ krizi sırasında Azerbaycan tarafından Ermenistan hava sahasında düşürülen helikopter konusundaki soruşturmayı ‘kasten öldürme’ temelinde yürüttüğü belirtildi. Rus haber ajansı Interfax, 9 Kasım’da gerçekleşen olayın ardından açılan soruşturmada ihmal üzerinde durulduğunu ama savcıların olayı artık kasıtlı cinayet olarak soruşturduğunu duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin ateşkesle son bulmasından birkaç saat önce yaşanan olayda, Rusya’ya ait Mi-24 tipi helikopter Ermenistan hava sahası üzerindeyken Azerbaycan tarafından düşürülmüştü. İki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü belirterek Moskova’dan özür dilemiş, tazminat ödemeyi de önermişti.

Rus haber ajansı Interfax’ın bugün ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya bugüne dek bu olayı ‘uçuş kurallarının olası bir ihlali ve ihmalkârlık sonucu ölüm’ temelinde soruşturuyordu. Ancak Interfax’ın kaynağı, Rus askeri savcıların olayı artık ‘kasten öldürme’ olarak değerlendirdiğini söyledi. Haberde, bu değişikliğin, sorumlu tutulabilecek kişiler için müebbet hapis cezasıyla sonuçlanabileceği ve Moskova-Bakü ilişkilerinde gerilime yıl açabileceği belirtildi. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar