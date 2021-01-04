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CRAKALUYTS, SURP DZUNUNT ve MERELOTS KİLİSE TÖRENLERİ DE CANLI YAYINLANACAK

2021-01-04

HYETERT – Yaklaşan Surp Dzununt Yortusu vesilesi ile Türkiye Ermenileri Patrikliği resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayımlancak Kilise Törenlerinin takvimi açıklandı.

Buna göre;

CRAKALUYTS
5 Ocak 2021, Salı, Feriköy S. Vartanants Kilisesi
Törenlere Patrik Hazretleri riyaset edecek ve vaaz verecektir.

SURP DZUNUNT VE BELİRİŞ YORTUSU
6 Ocak 2021, Çarşamba, Patriklik Kilisesi
S. Badarak’ı Patrik Hazretleri sunacak ve vaaz verecektir.

MERELOTS 
7 Ocak 2021, Perşembe, Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi 

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