Türkiye’ye giden para Ermeni askerine yönelik bir kurşuna dönüşüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’ye giden para, Ermeni askerine yönelik bir kurşuna dönüşür. Bu yönde olabildiğince az para harcamalıyız. Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, 31 Aralık’tan itibaren Türk mallarının Ermenistan’a ithalatının yasaklanmasına atıfta bulunarak böyle bir açıklama yaptı. Kendisiyle yapılan röportaj hükümetin Facebook sayfasında yayınlandı.

“Son birkaç aydır Ekonomi Bakanlığı, Türk mallarının ithalatını yasaklamakta sorun yaşayabilecek tüm işletmelerle yoğun bir şekilde çalıştı. Röportaj sırasında Kerobyan, “Bütün sorunları çözdük” dedi.

Ona göre, Türk mallarının yerini AEB ve AB ülkeleri, Çin ve Gürcistan’dan ithal edilen mallar alacak. Bu bağlamda Ermeni pazarının gelişmesine gelince, Bakan, öncelikle Ermeni ürününün kaliteli olması gerektiğine dikkat çekti. Kerobyan’a göre Ermeni ürünlerinin sadece Ermenistan için üretilmemelidir. Dünyayı düşünerek bir şeyler üretmeliyiz.

“Türkiye’ye Ermenistan’dan giren para meselesini derinlik ve vatanseverlikle her yönden algılamaya çağırıyoruz. Ekonomi Bakanı, “Bunda %99 başarılıyız” diyor.

Ermenistan Kamu Radyosu