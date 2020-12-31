TÜRKİYE ERMENİ PATRİKHANE’SİNDEN YIL SONUNA ÖZEL YAYIN

HYETERT – Tüm dünyada etkisini halen sürdüren ve alışkanlıklarımızı bir hayli değiştiren hatta dönüştüren COVID-19 tedbirleri kapsamında Kilise rutinlerimiz de değişti. Bir süredir haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden Surp Badarak’ı da internetten takip ediyoruz.

Yılın son saatlerini dualar eşliğinde Kilise’de karşılama alışkanlığımız da yine bu akşam saat 9’dan sonra uygulanmaya başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden yerine getiremeyeceğiz.

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapılan duyuruya göre Patrik Hazretleri Sahak II gece yarısı saatler 00.00’ı gösterdiğinde bizlere seslenecek. Yeni Yıl vesilesi ile Şükrün Duası sonrası Patriklik Mesajı canlı olarak bize ulaşacak.

Bu yayından hemen önce saat 23.30’de yakından tanıdığımız, severek dinlediğimiz ve sahnelerde görmeyi özlediğimiz sesler; Artür Bağdasaryan, Bartev Garyan – Ari Hergel, Edvin Galipoğlu, Maral Ayvaz Çağlıçubukçu, Maral Çapan Ataman – Aret Hrimyan, Rober Doğanay, Sercan Gazer, Sibil Pektorosoğlu ve Tatyana Bostan’ın konseri olacak.

Bunun için Türkiye Ermeni Patrikliği resimi facebook sayfasını ziyaret etmeniz yeterli.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/