Erdoğan: Ermenistan güçleri yanlıştan dönsün

DUVAR – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Azerbaycan’a gitti. Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı’na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı. Akar burada bir konuma yaparak, çeşitli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Akar’ın cep telefonu aracılığıyla Azerbaycan askerlerinin yanısıra, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görevli Türk askerlerine seslendi.

Erdoğan, “Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Suriye’den Libya’ya Somali’den Kosova’ya Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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