Ermenistan Savunma Bakanı Rus askeri üssünü ziyaret etti

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan 29 Aralık tarihinde Ermenistan’ın Gyumri şehrinde bulunan 102’inci Rus askeri üssünü ziyaret etti.

Vagharshak Harutyunyan askeri üssünün yapısal oluşumuyla, envanteriyle ve teknik imkanlarıyla tanıştı.

Ermenistan Savunma Bakanı Rus askeri üssünün komutan ve personellerine bu birliğinin oluşum günü münasebetiyle tebrik etti ve başarılar kaydeden askerleri ödüllendirdi.

Vagharshak Harutyunyan Ermenistan’da konuışlanan Rus askeri üssünün bölgesel güvenliğinin sağlaması açısından çok önemli olduğunu vurgulayıp Ermenistan-Rusya stratejik ortaklığı ve müteffik ilişkilerinin pekişmesiyle ilgili ifadeler dile getirdi.

Savunma Bakanı Harutyunyan Rus askeri üssünün sınırlarında bulunan Aziz Aleksandra kilisesini, Askeri tarih müzesini de ziyaret etti ve müzenin misafirler defterinde not yazdı.

ERMENİ HABER AJANSI