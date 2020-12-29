Ermenistan ordusunda istişareler

Birinci askeri birlikte istişare toplantısı yapıldı

Birinci askeri birimin komutanı Tümgeneral J. Poğosyan, 28 Aralık’ta askeri birliklerin komutanları ile bir istişare toplantısı yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Departmanından bir yetkilinin bildirdiğine göre, istişare sırasında çalışmaların düzenlenmesine ilişkin talimatlar verilmiş, öncelikli sorunların çözülmesi seçenekleri görüşülmüştür. Komutan, önümüzdeki günlerde birliklerin hazırlık durumunu yükseltmek ve güvenlik görevlerini yerine getirmek konusunda talimatlar vermiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu