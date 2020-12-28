Gelecek Partisi Noel Bayramı dolayısıyla Ermeni Patrikhanesi’ni ve Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Gelecek Partisi İstanbul İl teşkilatı, Hristiyan aleminin Noel Bayramı dolayısıyla patrikhane ve kilise ziyaretlerinde bulundu

Gelecek Partisi, Hristiyanların Hazreti İsa’nın doğumu olarak kabul ettiği ve yeni yıla girişi müjdeleyen Noel Bayramı öncesinde Ermeni Patrikhanesi ve Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kiliselerine ziyarette bulundu.

Melik İslam

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay’ın yanı sıra il yönetim kurulu üyesi Zeynep İlhan Şahin ve Alexia Üstün’ün de eşlik ettiği ziyarette Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’nde Tralleon Episkoposu Venyamin tarafından ağırlanan Gelecek Partisi heyeti, Hristiyan aleminin Noel Bayramı’nı kutlarken, Venyamin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum Ortodoks Kilisesi ziyaretinin ardından Kumkapı’da bulunan Ermeni Patrikhanesi’ne giderek burada Ermeni vatandaşlarla bir araya gelip Noel Bayramını kutlayan Başkan Toğay, “Bu bayramın ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapmaya vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Beyoğlu Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi Başpapazı peder Dimitri Mayoğlu ise “Gelecek Partisi İstanbul teşkilatına nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek misafirimiz olmaları son derece ince ve hassas bir davranış” dedi.

Gelecek Partisi “ÖNCE İNSAN” ilkeli bir partidir.

İl Başkan Yardımcılarımız, Kadın Kolları Başkanımız ve İlçe Başkan Yardımcılarımız ile Beyoğlu Panaghia Grek Ortodoks Kilisesini ve Ermeni Patrikhanesini ziyarette bulunduk.

Din,dil,ırk farketmeksizin Gelecek Partisi herkesindir! pic.twitter.com/nQKH0po1Mz — Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı (@istgelecek) December 25, 2020

https://medyanotu.com/gelecek-partisinden-noelde-ermeni-patrikhanesi-ve-ortodoks-kilisesine-ziyaret/