Ermenistan Savunma Bakanlığı Karabağ’ın Hadrut bölgesinde yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Hadrut idari bölgesinde bulunan Togh köyün yakınlarında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan merkezli bazı haber ajansları Hadrut bölgesinin Togh köyün yakınlarında Ermeni ve Azerbaycanlı askerler arasında çatışma yaşandığını bildiriyorlar. İki taraftan da ölenler ve yaralıların olduğuna dair bilgiler de aktarılıyor.

Togh köyü tamamen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde bulunuyor.

Artsakh (Karabağ) Savunma ordusu ateşkes rejimini korumaya devam ediyor ve herhangi bir askeri birliğinin o bölgede askeri operasyonlara katılmadı.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı bunun Azerbaycan tarafından hazırlanan provakasyon olduğunu da bir ihtimal olarak tanımladı.

ERMENİ HABER AJANSI