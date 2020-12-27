Şam Orkestrası Noel Gecelerini El Hamra Tiyatrosu’nda Akşam Konseriyle Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Şam Orkestrası, geleneksel ve ulusal şarkılarla birlikte Noel şarkılarının farklı bir lirik kombinasyonuyla, el Hamra tiyatrosunun izleyicisine, üst düzey müziğin güzel akademik vokallerle birleştiği neşeli bir akşam konseri verdi.

Akşam Konseri Adnan Fathallah’ın bestelediği şarkıyla başladı, ardından Muwaşşah Andalusi “nedenini söyledim” adlı şarkıyla devam etti ve ardında da orkestranın Rahbani Kardeşlerin “Bir Aşk Gecesi” adlı skeçi genç şarkıcıların sesiyle sundu ve izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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