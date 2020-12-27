GAZETECİ, SİYASETÇİ, İŞ ADAMI MÜNİR KİLİMCİ VEFAT ETTİ

HYETERT – Mardin Süryani Kadim Vakfı’nun resimi sosyal medya hesabından az evvel yapılan paylaşıma göre gazeteci, siyasetçi, iş adamı ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı onursal başkanı Sayın Münir Kilimci vefat etti. Vakfın yayımladığı mesajda, gerek Vakfa gerekse topluma büyük katkılar sunmuş, Mardin’in duayen isimlerin Münir Kilimci’nin vefatından duydukları teessürü ifade ederek, kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerine bulundu.

Uzun yıllar boyunca vakfımızın yöneticiliğini yapmış ve gerek vakfımıza gerek toplumumuza büyük katkılar sunmuş, Mardin’in duayen isimlerinden Münir Kilimci’nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/nxaxuzrHdZ — Mardin Süryani Kadim Vakfı (@Suryani_Kadim) December 27, 2020

Hayatını toplumuna ve mensubu olduğu Süryani Kadim Cemaatine, Deyrulzafarân Manastırına ve Kilisesine hizmet etmeye adamış, İstanbul Süryani Kadim Vakfı onursal başkanı Sayın Münir Kilimci, İstanbul Süryani Kadim Metropoliti ruhani lideri ve Patrik vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin tarafından bu yılın Ekim ayında “Üstün Hizmet Ödülü” ile taltif edilmişti.