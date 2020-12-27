Berç Kaç hayatını kaybetti

İstanbul Ermeni toplumunun tanınmış düğün, vaftiz ve cenaze organizatörlerinden Berç Kaç hayatını kaybetti.

Haberi Berç Kaç’ın kızı Tamar Kaç Erdavityan sosyal medyadan duyurdu ve

“Babam Berç Kaç, tam bir İstanbul beyefendisi idi… Dün gece, uykusunda vefat etti. Tanrı onun ruhunu, cennetinin solmaz ışığında aydınlatsın. Cenaze merasimi 30 Aralık Çarşamba günü, kilise hayatının başladığı Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde icra olunup, Balıklı Aile Mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerinin duası bizimle olsun.” ifadelerine yer verdi.

1943 yılında İstanbul’da doğan Berç Kaç 1960 yılından bu yana düğün, vaftiz ve cenaze organizatörlüğü yapıyordu. İstanbul Ermeni toplumunun tanınmış simalarından olan Berç Kaç aynı zamanda diyakon (sargavak) olarak kiliselerde ruhani görev de yürütmekteydi. Berç Kaç için 30 Aralık Çarşamba günü saat 11.30’de Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Agos