İşte 2020’nin en iyi kitapları

Hürriyet Kitap Sanat, 23 kişilik jürisiyle bu sene yayımlanan yerli ve çeviri kitapları, edebiyat ve edebiyat dışı kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirdi.

Jürinin gönderdiği ‘en iyi 10 kitap’ listelerindeki sıralamaya göre yaptığımız puanlama sonucunda, ‘edebiyat dışı’ kategorisinde Nurdan Gürbilek’in ‘İkinci Hayat: Kaçmak-Kovulmak-Dönmek Üzerine Denemeler’i zirveye oturdu.

İşte 2020’nin edebiyat dışı kategorisindeki en iyi 50 kitabı:

İkinci Hayat/Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Denemeler – Nurdan Gürbilek, Metis:

Türkiye’nin insan, toplum, düşünce dönemeçleriyle ilgili çarpıcı incelemeleriyle tanınan Nurdan Gürbilek, ‘İkinci Hayat’ta eve, yuvaya, yurda dönmek kadar oradan çıkmak arzusuna da göz kırpıyor. ‘Kökenler ve başlangıçlar, dağılan evler ve ikinci hayatlar, yerleşenler ve uzaklaşanlar, dilsel vatan ve sınırları üzerinde’ dönen, dönüşen denemelerden oluşan ‘İkinci Hayat’ ufuk açıcı, sorgulayıcı bir kitap. Ömer Erdem

Feminizm/Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Cilt 10 – Kolektif, hazırlayanlar: Feryal Saygılıgil, Nacide Berber, İletişim:

Türkiye’de feminist hareketin tarihi, Osmanlı’dan bugüne kadın yazını ve feminizmin güncel tartışmalarıyla birlikte çok yönlü bir çalışma, başlı başına bir başvuru kaynağı. 80 kadının yazısını bir araya getiren cilt aynı zamanda Türkiye’de, feminizm üzerine bugüne dek yapılan en geniş kapsamlı çalışma. Cemran Öder İktidarların Sofrası/Yemek Siyaset ve Simgesellik – Artun Ünsal, Everest:

Ülkemizin sayılı kültür adamlarından Artun Ünsal ‘İktidarların Sofrası’nda Antik Ortadoğu’dan Çin ve Hindistan uygarlıklarına kadar uzanan geniş bir alanda, insanın beslenme ile yaşadığı derin ve kesintisiz maceranın peşine düşüyor. Geçmişle birlikte hayatın özünü, felsefesini yeniden düşünmek açısından dimağı besleyecek lezzetli bir rehber. Ömer Erdem Oyuncu/Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti Yıldız: Adile Naşit – Sibel Öz, İletişim Edebiyat Dersleri/Berkeley 1980 – Julio Cortazar, çev.: Süleyman Doğru, Everest Baronlar Savaşı/Zindaşti Olayının Perde Arkası – Timur Soykan, Kırmızı Kedi Turuncu – Orhan Pamuk, YKY Cendere/Metastaz 2 – Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Kırmızı Kedi Editör Ne İş Yapar? – Kolektif, hazırlayan: Peter Ginna, çev.: Berna Akkıyal, Delidolu Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk) – Rıza Yıldırım, YKY Kadınlar, Sanat ve İktidar – Linda Nochlin, çev.: Süreyyya Evren, YKY Beklediler Gitmedik – Necmiye Alpay, Edebi Şeyler Yazma Üzerine Sohbetler – Ursula K. Le Guin, söyleşi: David Naimon, çev.: Özde Duygu Gürkan, Metis 80’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük/Yaprak Döker Bir Yanımız – Derya Bengi, YKY Atatürk: Kurucu Felsefenin Evrimi – Zafer Toprak, İş Bankası Çalışmanın Reddi: Çalışmaya Direnişin Teorisi ve Pratiği – David Frayne, çev.: İrem Argat, Islık Yayınları Türkiye’nin Kültür Atlası – Kenan Mortan, İbrahim Atalay, İş Kültür Fahrelnissa Zeid Sözlüğü – Necmi Sönmez, Doğan Kitap Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi – Priscilla Mary Işın, çev.: Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni – Özlem Hemiş, Vakıfbank Kültür Pandemili Corona – Latif Demirci, Doğan Kitap Schadenfreude/Başkasının Talihsizliğinden Duyulan Keyif – Tiffany Watt Smith, çev.: Nüvit Bingöl, Kolektif Kitap Tarihte Toplumsal Cinsiyet – Merry E. Wiesner-Hanks, çev.: Meral Çiyan Şenerdi, İş Kültür Bu Bizim Havamız/Gezegeni Kurtarmak Kahvaltıyla Başlar – Jonathan Safran Foer, çev.: Şahika Tokel, Siren Büyük Medeniyet Savaşı/Ortadoğu’nun Fethi – Robert Fisk, çev.: Murat Uyurkulak, İthaki Siyasal Dilde Huzur Söylemi: İslamda Huzur, Söylem ve Kanaat – Ulus Baker, İletişim Giysiler Ne Anlatır? – Seda Yılmaz, Mundi Düşsel Müze – Andre Malraux, çev.: Bahadır Gülmez, Everest Cevahir – Hüseyin Solgun, Ayrıntı Ya/Ya da – Soren Kierkegaard, çev.: Nur Beier, Alfa Hatırlamak/Günlük Yaşamdan Dipnotlar – Doğan Hızlan, YKY Dar Koridor – Daron Acemoğlu, James A. Robinson, çev.: Yüksel Taşkın, Doğan Kitap Kişisel Gelişim Çılgınlığında Kendiniz Kalabilmek – Svend Brinkmann, çev.: Mercan Yurdakuler, İletişim Anlatının Söylemi/Yöntem Hakkında Bir Deneme – Gérard Genette, çev.: Ferit Burak Aydar, Ayrıntı Eşref: Kuşçubaşı’nın Alternatif Biyografisi – Polat Safi, Kronik Top Sende/Sanat Üzerine Yazışmalar – John Berger, Yves Berger, çev.: Oğuz Tecimen, Metis Yetişin Gençler/ Ergenlikten Yetişkinliğe Geçiş Kılavuzu – Selçuk Şirin, Doğan Kitap Bir Belgeseli Gerçekleştirmek – Michael Rabiger, çev: Çiğdem Asatekin, Feyyaz Şahin, Ayrıntı Mizah – Terry Eagleton, çev.: Melih Pekdemir, Ayrıntı Siyah Deri Beyaz Maskeler – Frantz Fanon, çev.: Orçun Türkay, Metis Şişmanlık Hakkımız – Virgie Tovar, çev.: Füsun Özlen, Güldünya Bir Kum Yöresi Almanağı ve Oradan Buradan Eskizler – Aldo Leopold, çev.: Ufuk Özdağ, İş Kültür Maraş Katliamı: Vahşet, Direniş ve İşkence – Kolektif, derleyen: Orhan Gazi Ertekin, Dipnot Efsanevi Yaratıklar – Alberto Manguel, çev.: Lale Akalın, YKY Jön Türkler/Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarma Mücadelesi 1914-1918 – Feroz Ahmad, çev.: Tansel Demirel, İş Kültür Senin Adın Corona Olsun – Umur Talu, Literatür Tahran 1979/Ekber’i Hatırlamak – Behrooz Ghamari, çev.: Kıvanç Dündar, Ayrıntı Kökenler/ Yeryüzünün Tarihi İnsanlık Tarihini Nasıl Şekillendirdi? – Lewis Dartnell, çev.: Cüneyt Kural, Tellekt Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler – Bülent Şık, Doğan Kitap Öyle Geçer ki Zaman/ Teoman Duralı Kitabı – söyleşi: Ali Değermenci, Turkuvaz Kitap

KİTAP JÜRİSİ: A. Ömer Türkeş, Adnan Bostancıoğlu, Ali Bulunmaz, Anıl Mert Özsoy, Bahar Çuhadar, Doğan Hızlan, Efnan Atmaca, Elif Türkölmez, Eray Ak, Erhan Tekten, Erkan Aktuğ, Gamze Akdemir, Gülden Öktem, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, İlker Yaşar, Metin Celâl, Necla Bayraktar, Ömer Erdem, Sibel Oral, Sinem Dönmez, Şenay Aydemir, Yücel Kayıran.

D&R MAĞAZALARINDA YILIN EN ÇOK SATAN 20 KİTABI

1.Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos, Can

2. Son Cüret – Yılmaz Özdil, Sia

3. Ben Kazanmadan Bitmez – Bircan Yıldırım, Destek

4. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – İlber Ortaylı, söyleşi: Yenal Bilgici, Kronik

5. Kasiyer – Sayaka Muraka, Turkuvaz

6. Hiç’likten Gelen Güç – Tuğçe Işınsu, Feniks

7. Camdaki Kız – Gülseren Budayıcıoğlu, Doğan

8. Sineklerin Tanrısı – William Golding, İş Kültür

9. Bilinçaltının Gücü – Joseph Murphy, Diyojen

10. Körlük – Jose Saramago, Kırmızı Kedi

11. Gör Beni – Akilah Azra Kohen, Everest

12. Aşk ile Anı Seyretmek – Kemal Sayar, Turkuvaz

13. Ben, Kirke – Madeline Miller, İthaki

14. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, Yapı Kredi

15. Kendine Hoş Geldin – Miraç Çağrı Aktaş, Olimpos

16. Madalyonun İçi – Gülseren Budayıcıoğlu, Remzi

17. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee, Epsilon

18. Senin Suçun Değil – Beyhan Budak, İnkılâp

19. Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır – Ethem Emin Nemutlu, Olimpos

20. Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigory Petrov, Koridor

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