Noel, salgının gölgesinde kutlandı

Noel Bayramı birçok ülkede salgın nedeniyle alınan karantina önlemlerinin gölgesinde kutlandı.

Hristiyanların İsa Peygamber’in doğduğu gün olarak 25 Aralık’ta kutladıkları Noel Bayramı kutlamaları birçok ülkede salgın nedeniyle alınan karantina önlemlerinin gölgesinde kutlandı.

Vatikan’dan Tunus’a, Pakistan’dan Kudüs’e kadar birçok ülkede önceki gece Noel ayinleri düzenlendi.

Vatikan’da Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus’un yönettiği Noel ayini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler eşliğinde yapıldı. Vatikan’a komşu İtalya genelinde Noel ve yılbaşı dolayısıyla uygulanan sıkı tedbirler ve gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle Papa da Noel ayininin saatini öne çekti.

Aziz Petrus Bazilikası’nda Papa Franciscus’un yönettiği ayin, her zamankinin aksine Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 200 kişilik sınırlı katılım ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Papa, ayinde yaptığı konuşmada, inananlara Noel’in anlam ve öneminden bahsederken, insanların kendi dertlerine üzülmek yerine acı çeken başkalarına yardım etmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYADA NOEL

Tunus’ta başkent Tunus’un Habib Burgiba Caddesi’ndeki St.Vincent de Paul Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Pakistan’da Noel arifesinde, Karaçi şehrindeki St. Andrew Kilisesi’nde Noel ayini gerçekleştirildi.

Birçok Avrupa kentinde Noel’de karantina önlemleri uygulandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de kentin simgesi tarihi Brandenburg Kapısı Noel ağacı ve ışıklarla süslendi. St. Marienkirche Kilisesi’nde de açık havada Noel ayini düzenlendi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’deki Hristiyanlar, Noel kutlamaları kapsamında Notre-Dame Bangui Katedrali’nde düzenlenen ayine katıldı. Hindistan’ın Mumbai kentindeki Bai Jerbai Wadia Çocuk Hastanesinde Noel Baba kostümü giyen bir kişi hastanede tedavileri devam eden çocukları sevindirdi.

Hindistan I Fotoğraf: AA

Endonezya’nın başkentinde yer alan Jakarta Aquarium’da Noel Baba kostümü giyen dalgıçlar, yaklaşan Noel Bayramı kutlamaları kapsamında Noel ağaçları ile dekor edilen havuzlarda gösteri düzenledi.

Endonezya I Fotoğraf: AA

BEYTÜLLAHİM’DEN ‘SEVGİ VE BARIŞ’ MESAJI

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinden Hristiyanların akın ettiği ve İsa’nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim’deki Doğuş (Mehd) Kilisesi’nin meydanı salgın nedeniyle bu sene hayli sakin geçti. Filistin hükümetinin talimatları doğrultusunda, Doğuş Kilisesi’nde gece yarısı yapılan ayin de maske ve mesafe kuralına uyularak sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirildi.

Rum Ortodoks Rahip İsa Selciye ise Beytüllahim’den verilen mesajın “sevgi ve barış” olduğunu ifade etti. Kovid-19 salgınının toplumda korku yarattığını kaydeden Selciye, insanlara “Korkmamaları, mesafeyi korumaları ve tüm önlemleri almaları” tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Suriyeli Hristiyanlar da kilise ve ibadethanelerde Noel Bayramı’nı kutladı. SANA ajansının haberine göre, Şam kırsalındaki turistik Seydnaya beldesinde de Noel Bayramı nedeniyle Doğu’nun Işığı başlıklı karnaval düzenlendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde de Hristiyanlar Noel Bayramı’nı kutladı. Başkent Erbil’de Ankawa semtinde yaşayan Hristiyanlar Noel ayini gerçekleştirdi.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Noel Baba kostümü giyen itfaiye görevlileri, Simon Bolivar Hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı.

(DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi