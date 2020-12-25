Eli Bitargil vefat etti

Hatay’ın sevilen ve sayılan iş insanı, HATEKS Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı, Mimar İlyas (Eli) Bitargil vefat etti.

Hatay’ın sevilen ve sayılan iş insanı, HATEKS Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı, Mimar İlyas (Eli) Bitargil vefat etti.

Kapatılan Zihinsel Engelliler ve Rehalitasyon Merkezi Başkanı, zihinsel engellilerin “Cemile Ablası” Cemile Bitargil’in eşi, İbrahim ve Ömer Bitargil’in babaları Eli Bitargil’in cenazesi 26 Aralık cumartesi günü saat 11.00’da Antakya Ortodoks Kilisesinden kaldırılacak.

Bitargil ailesi, cenaze töreninin Covid-19 önlemleri kapsamında yakın akrabaların katılması ile gerçekleştirileceğini, kilise salonunda taziye alınmayacağını belirtti.

İlyas Bitargil’e Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

http://www.hataymahallihaber.com/haberler/eli-bitargil-vefat-etti-haberi/16519045