Cumhurbaşkanı Esad, Hıristiyan Mezhep Taifeleri Mensuplarının Noel Bayramını Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Sayın Mansur Azzam Hristiyan taifelerinin mensuplarının mübarek Noel Bayramını Sevgi ve Barış elçisi Hz. İsa’nın doğumu vesilesiyle kutladı ve Hristiyan mezheplerinin başkanlarını tebrik etti.

Bakan Azzam, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği Yuhanna X. Yazıcı, Antakya ve tüm Doğu ile dünyada Süryani Rum Ortodoks Kilisesi’nin Yüksek Başkanı Patrik II. Mar Ignatius Efram, Antakya ve tüm doğu Katolik Rum Melkite Patriği Yusuf el Absi, Süryani Katolikler için Şam Başpiskoposu Yuhanna Cihad Battah ve Ermeni Katolikler için Şam Başpiskoposu Başpiskopos Yusuf Arnauti ve onların onurlu mezheplerinin evlatlarına Cumhurbaşkanı El Esad’ın tebriklerini taşıdı.

Bakan Azzam, Suriye ve Lübnan’daki Evanjelik Sinod’un başı ve Şam’daki Ulusal Evanjelik Presbiteryen Kilisesi’nin ruhani lideri Rahip Boutros Zaur’a, Şam Maruni Başpiskoposu Piskopos Samir Nassar’a, Şam’daki Latin Manastırı Başkanı Peder Behcet Gargaş’a

Ve Şam’daki Keldani Kilisesi’nin papazı Peder Malik Malus ve onların onurlu mezhep üyelerine de Cumhurbaşkanı Esad’ın tebriklerini iletti.

Kendi yönünden Patrikler, Metropolitler ve Papalar ise Bakan Azzam’a cömert jestleri ve onları ve mezheplerinin çocuklarının görkemli Noel’de tebrik ve anavatan halkına gösterdiği daimi bakımdan dolayı Cumhurbaşkanı Esad’a teşekkür ve takdir mesajlarını ilettiler, Yüce Allah’a Suriye’yi, halkını ve ordusunu koruması, Suriye’yi zaferlerle taçlandırması için dualarda bulundular, şehitlerin ruhlarına rahmet etmesi, sayın Cumhurbaşkanını teröre karşı savaşında yanında durması, Suriye’ye ve halkına güven ve istikrarın sağlanmasında yanında olması temennilerinde bulundular.

SANA