Covid aşısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Ocak ayında Covid 19 aşısına sahip olacak

“Radiolur” tarafından bildirildiği üzere, Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Gayane Sahakyan Ocak ayı sonuna kadar Ermenistan’ın Covid 19 aşısına sahip olacağı belirtildi.

Sahakyan’a göre, hem Rus hem de Pfizer ve Moderna şirketlerinin aşılarının satın alınması için görüşmeler sürmektedir.

Sahakyan, Eylül ayında Sağlık Bakanlığı’nın düşük ve orta gelirli ülkelere ortak alımlarla fiyat erişimi sağlayan Kovax Fasility girişimi ile nüfusun % 10’una aşı satın alınması için sözleşme imzaladığını, ancak bunun % 20’ye çıkabileceğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu