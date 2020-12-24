Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü 25 yıllık çalışmalarını bir sergiyle özetledi (fotoğraflar)

Organizasyonun 25. yıldönümüne ithaf edilen “Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün İlk Çeyreği” başlıklı geçici sergi, düzenlenen konferanslar, geçici ve gezici sergiler, yayınlar, çeşitli heyetlerin ziyaretleri hakkında bilgiler sunuyor.

Müze-enstitü faaliyetlerini de anlatan hatıra madalyaları, pullar, ödüller de sergileniyor.

“Ermeni Soykırımı meselesini tüm dünyada tanınır hale getirmede, iddia konusunu gündeme getirmede müze-enstitünün bilimsel yayın çalışmalarına büyük önem veriyoruz ve burada müze fonlarımızı ve kütüphanemizi ayrı bir başlık ile sunduk.

Müze-Enstitü araştırmacılarının uluslararası soykırım programlarına katkıları var, tüm önemli uluslararası konferanslara, yuvarlak masa toplantılarına katılıyorlar. Ermenistan’dan ve yurtdışından en iyi uzmanların katılımıyla sık sık görüşmeler yapıyoruz” diyen Parsamyan, serginin 13 Nisan 2021’e kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.

Ermeni Soykırımı’nın 80. yıldönümünde 24 Nisan 1995’te Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarını anmak için dünyadaki tek müze ve araştırma enstitüsü olan Ermeni Soykırımı Anıtı’nın yanına Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü inşa edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu