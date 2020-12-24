Ayvalık’taki şapel tüm uyarılara rağmen korunmadı ve yıkıldı

Ayvalık sakinlerinin korunması için çabaladığı, Balıkesir Üniversitesi’nin de definecilerin tahribatını belgelediği Ai Dimitri Manastırı’nın tarihi şapeli yıkıldı. Hem definecilerin tahribatına hem de zamana karşı direnemeyen şapel dört yıl önce sapasağlamdı.

Serpil Kurtay

DUVAR – Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Cunda Yeniyol üzerinde bulunan Ai Dimitri Manastırı’nın şapelinin korunması için yöre halkının bir süredir yaptığı girişimler sonuç vermedi.

Ayvalık’taki şapel sağlamken korunması için girişimlerde bulunuldu.

Ayvalık Tabiat Platformu imza kampanyası başlatırken bir yandan da CİMER’e dilekçeler gönderildi. Dilekçelerde, doğal sit alanında ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli şapelin gün geçtikçe harap olduğu, duvarlarının her geçen gün yıkıldığı, taşlarının yok olduğu, belirsiz kişilerle farklı alanlarda kullanılmak üzere alındığı ve eski eserin tahrip edildiğinin belirtildiği vurgulanmıştı. Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz mayıs ayında dilekçelere verilen cevapta, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin Ayvalık Belediye Başkanlığı’ndan istendiği belirtilmişti.

ÜNİVERSİTE TAHRİBATI BELGELEMİŞTİ

Her sene bölgeye Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon öğrencilerini götüren Yrd. Doc. Dr. Figen Erdoğdu da, dört yıl önceki gezilerinde sapasağlam olan şapeli, iki yıl önce bölgede birlikte incelemelerde bulunduğu öğrencileriyle tahrip edilmiş olarak gördü. Öğrenciler ve Erdoğdu bu tahribatı belgeleyerek, önlem alınması istedi. Ancak aradan geçen süre zarfında herhangi bir somut adım atılamadı. Tüm girişimlere rağmen restorasyon çalışması yapılmazken önce definecilerin tahrip ettiği şapel, ihmalkarlıklar sonucunda yıkıldı.

Gazete Duvar