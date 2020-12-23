Karabağ’ın Başkent Stepanakert’teki havaalanı 25 Aralık tarihinde faaliyete açılacak

Artsakh Cumhuriyeti’nde (Karabağ) görev yapan Rus Barış Gücünün telegram kanalından aktarılan bilgilere göre 25 Aralık tarihinde Stepanakert havaalanının açılışı öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre havaalanın etrafı mayınlardan tamamen temizendi ve teknik anlamda Stepanakert havaalanı faaliyet göstermek için tamamıyla hazır durumunda bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Rusya Federasyonu’nun askeri nakliye havacılığına ait uçaklar Stepanakert havaalanını Dağlık Karabağ’da hümaniter merkezlerin servisi için kullanabilecekler.

ERMENİ HABER AJANSI