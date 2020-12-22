Şoigu’nun değerlendirmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

“Şimdiye kadar ciddi bir olay bildirilmedi. “Sivil araçların Laçin koridoru boyunca güvenli hareketi açık ve sürdürülüyor” dedi. Şoigu, Rus barış güçlerinin önderliğinde Ermenistan ve Azerbaycan tarafları arasında “tümü tümüne” esasına göre bir savaş esiri takası düzenlendiğini kaydetti.

9 veya 10 Kasım tarihli üçlü beyan, Rus barış güçlerinin Laçin koridorunda Ermenilerin ele geçirilmesiyle “işaretlendiği” ilk gün ihlal edildi. En büyük ihlal, Rus barış güçlerinin daha önce konuşlandırılması gereken Hadrut’ta Ermeni kontrolündeki iki köye yapılan saldırılardı. Ancak gelişlerinden sonra anlaşılmaz olaylar yaşandı. Direnişten üç gün sonra 150 Ermeni asker aniden esir alındı, 9’u işkence sonucu öldürüldü.

Köyler daha sonra teslim edildi ve Kremlin, bu tür olayların barış güçleri için ek bir yük olduğunu söylüyor.

Esirleri tümü tümüne değiştirme ilkesi de işe yaramıyor, Bakü tüm tutukluları iade etmedi, üstelik gerçek sayılarını açıklamıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu