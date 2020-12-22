Şant Sargsyan hızlı satranç turnuvasının şampiyonluğu için mücade edecek

Ermenistan’ı temsil eden satranç büyükustası Şant Sargsyan Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’nın finalinde şampiyonluk ünvanı için mücadeleyi sürdürecek.

Online olarak gerçekleştirilen bu turnuvanın yarı finalinde Sargsyan’ın rakibi İran’ı temsil eden Mahdi Gholami’ydi. Başlangıç karşılaşmasında iki oyuncu puanı aralarında paylaştı, fakat ikinci partide Şant Sargsyan rakibine karşı 1.5-0.5 skorluk üstünlük sağlayıp finale yükseldi.

Finalde Sargsyan’ın rakibi Francesco Sonis-Sarin Nihal çiftin galibi olacak.

Ermeni genç satranççı Şant Sargsyan 2019 yılında FIDE tarafından Büyükusta ünvanına layık görüldü. 2018 yılında 11 puandan 9 puan kazanıp Sargsyan U16 Dünya Gençler Şampiyonasında birinci oldu.

ERMENİ HABER AJANSI