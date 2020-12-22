Hrant Dink davası: Yarın İlhan Güler, 6 Ocak’ta Cerrah ve Öz savunma yapacak

Meltem AKYOL

İstanbul

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada son savunmalar alınıyor. Bugün görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaada beraati istenen sanıklar dinlendi. 6 ve 8 Ocak tarihlerinde duruşma yapılacağını açıklayan mahkeme başkanı, bu duruşmalarda Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ile cinayet işlendiği sırada Trabzon istihbarat Şube Müdürü olan Faruk Sarı’nın savunma yapacağını söyledi. Yarın yapılacak duruşmada ise dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile birlikte 5 sanık savunma yapacak.

BERAAT İSTENEN SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin 114’üncü duruşması bugün görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu, Trabzon Jandarma Komutanı Gazi Günay, Trabzon İl Merkez Jandarma Karakol Komutanı Cevat Eser, Trabzon Jandarma görevlisi Ünsal Gürel, İstanbul İl Jandarma görevlisi Metehan Kadir Yıldırım İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri Emre Cingöz ve Rahmi Özer, sanık avukatları ve Dink ailesi avukatları katıldı.

Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma vermesi kararlaştırılan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Görevlisi Adnan Acar, Gazeteci Muhammer Ay ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Niyazi Malkoç’un durulmaya katılmadığı görüldü.

DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİLER

Tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve Gazeteci Ercan Gün’ün duruşmaya katılmak istemedikleri tutanağa geçirildi.

GÜÇLÜOĞLU’DAN BAYRAKLI FOTOĞRAF SAVUNMASI: TALİMATI BEN VERMEDİM

Savunma yapan tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaada beraati talep edilen sanıklar olması nedeniyle kısa süren duruşmada ilk olarak dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu konuştu. Ogün Samast ile Samsun Jandarma ve polis görevlilerinin yer aldığı fotoğraf ve videolara ilişkin savunma yapan Güçlüoğlu bir kez daha “Jandarma ve polisin zanlının sağında ve solunda durarak bayrakla fotoğraf çektirilmesi yönünde bir talimatım olmadı, sadece jandarma genel komutanlığına göndermek üzere ve il jandarma komutanlığı arşivinde muhafaza edilmek üzere verilen emirler doğrultunda çekimler yapıldı” iddiasını yeniledi.

Görüntü ve fotoğraflarının basına sızmasında da herhangi bir dahli olmadığını savunan Güçlüoğlu, “Görüntüler ve fotoğraflar kasada saklanıyordu. Bunlar olayı araştırılmak üzere görevlendirilen Samsun’a gelen müfettişlere teslim edildikten sonra basına sızdı” dedi. Gazetecilerle olan görüşmelerini il jandarma komutanlığında basınla ilişkilerde görev yapmasına bağlayan Güçlüoğlu, Trabzon İl Jandarma Asayiş Şube Müdür Ali Oğuz Çağlar ile yaptığı telefon görüşmesi için de “Dönemin İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel’in ‘gelen ihbarı araştırın’ talimatı” ile gerçekleştirdiğini söyledi. Güçlüoğlu, beraatını talep etti.

SANIK ÖZER’İN AVUKATI: DOSYAYA YENİ BİR BELGE GİRMEDİ

Ardından dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Rahmi Özer’in savunmasına geçildi. Hrant Dink’in öldürüldüğü dönemde Ogün Samast’ı takip eden jandarma grubundan olan Özer, 4 yıllık yargılama sürecinde mağdur olduğunu iddia ederek, “Daha fazla zarar görmek istemiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Özer’in avukatı da geçen 4 yılda dosyaya yeni bir belge girmediğini ve yeni bir iddia ortaya atılmadığını söyleyerek şunları ekledi: “Sanık Özer hakkındaki beraat mütalaasına katılıyoruz. Adli kontrol yasağının kaldırılmasını ve el konulan silahlarının iade edilmesini talep ediyoruz.”

SAVUNMALARA GÖRE DİNK DAVASI SANIKLARI MAĞDUR…

Özer’in ardından onun gibi Hrant Dink’in öldürüldüğü dönemde Ogün Samast’ı takip eden jandarma grubundan olan dönemin İstanbul İl Jandarma görevlisi Metehan Kadir Yıldırım savunmasına geçildi. Dink cinayeti ile ilgisinin olmadığını savunan Özer, mütalaadaki beraat talebine katıldığını söyledi.

Cinayetin işlendiği dönem Samsun’da gazetecilik yapan Muammer Ay’ın beyanda bulunmayacağını belirten avukatı, “Ay hakkındaki suçlama Hrant Dink’in katilinin Samsun’a geleceğini öğrenmesiydi, bu nedenle FETÖ ile ilişkisinin olduğu söyleniyordu. Müvekkilim katilin Ogün Samast olduğunu NTV’den öğrenmiştir” dedi. Avukatın iddiasına göre Muammer Ay, Ogün Samast Trabzonlu olduğu için Samsun’a geleceğini tahmin ederek Samsun otogarına gitti.

2006’DA SAMAST’LA GÖRÜŞEN SANIKLARDAN ‘ADLİ VAKA’ SAVUNMASI

Daha sonra ise 15 Kasım 2006 yılında Ogün Samast ile telefon görüşmesi tespit edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Görevlisi Ünsal Gürel’in savunmasına geçildi. Mütalaadaki beraat talebine katıldığını söyleyen Gürel, buna ek olarak yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Gürel’in avukatı ise Gürel ve Samast arasındaki telefon görüşmesini şu sözlerle savundu: “Olay tarihinde Samast bir adli vakaya karışmıştır. Bu olayın takibini müvekkilim görevli olduğu jandarma karakolu yapılmaktadır. Sabah ifadesinin alınması için babası adına kayıtlı olan telefonu müvekkilim arıyor. Görüşme bu nedenle yapılmıştır.”

Gürel’in ardından yine Kasım 2006’da Ogün Samast ile görüştüğü tespit edilen dönemin Trabzon İl Merkez Jandarma Karakol Komutanı Cevat Eser savunma yaptı. Eser beraatını talep ederken, avukatı da Ünsal Gürel için yaptığı savunmayı tekrar ederek, Samast ile yapılan görüşmenin bahsi geçen adli vaka nedeniyle olduğunu savundu.

Mütalaada yer alan ‘ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüşüldüğü” iddialarına ilişkin dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ergün Yorulmaz için ek savunma yapan sanık avukatı, Yorulmaz’ın o tarihte düğün salonu işlettiğini, 2014 Kasım ayında yapılan aramanın da düğünlerden biri için yapılmış olabileceğini iddia etti.

23 ARALIK’TA DEVAM EDECEK

Sanık savunmalarının ardından duruşma sonra erdi. Yarın görülecek duruşmada ise dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon jandarma görevlisi Resul Kütükoğlu, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Tefik Cantürk, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polisler Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu ve Samsun Jandarma Görevlisi Birol Ustaoğlu ile avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

MAHKEME BAŞKANI 6-8 OCAK DURUŞMA TAKVİMİNİ DE AÇIKLADI

Mahkeme başkanı 6-8 Ocak’ta da duruşma yapılacağını duyurdu. Buna göre 6 Ocak 2021’de görülecek duruşmada Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Görevlileri Mustafa Küçük, Ali Barış Sevindik, Bekir Yokuş, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Görevlisi Önder Araz ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Ali Poyraz ve avukatları savunma yapacak.

8 Ocak 202’de görülecek duruşmada ise dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlileri Ecevit Emir, Emre Cingöz ve Hacı Şefik Şimşek, dönemin Trabzon Jandarma istihbarat şube görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir, cinayet işlendiği sırada Trabzon istihbarat Şube Müdürü olan Faruk Sarı ile avukatları savunma yapacak.

Evrensel Gazetesi