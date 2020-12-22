Evanjelik Papazın Riyakâr Kızı

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Şansölye Angela Merkel, korona aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla görüşmüş ve “Sizinle gurur duyuyoruz. Dünyaya umut oldunuz” demiş. “Hayatları kurtaracak böylesine bir aşının Almanya’dan çıkmasından gurur duyduklarını” söyleyerek de Türk çifti tebrik etmiş… -Kaderin cilvesidir. UNUTMUYORUZ 1993’te Solingen’de Türk ailenin evini yakıp beş masumun hayatlarını söndüren “Neo Nazi” maskeli katiller, Alman derin devletinin piyonu olarak saldırmışlardı. Bir başka dehşetengiz örnek… 2000 ile 2007 yılları arasında 8’i Türk olmak üzere 10 kişiyi kontra örgütü NSU’ya katlettiren Alman derin devletinin döktüğü kanlar; Şansölye Merkel’in de ellerine bulaşmıştı. Nasıl mı? Bilmem kaç duruşma sürmüş “göstermelik” mahkeme, cinayetlerin asıl adresini örtbas etmek içindi! * Elbette iki örnekle sınırlı da değil: Almanya’da yıllardır gurbetçilerimizin hayatlarını kaybettiği böylesi dehşetli çok sayıda kanlı saldırı yaşandı. Almanya’nın Derin Barbarları; ülkelerindeki Türklerin hayatlarını, “görevli” katillerinin eliyle acımasızca, hunharca, gaddarca söndürdü. Buna mukabil… Angela’nın Almanya’sındaki iki Türk bilim insanı, salgına karşı buldukları aşı ile kim bilir kaç “hayatın kurtarılmasına” vesile olacak. * Almanya’daki Türk çiftin, aşıyı bulması mı? Alman derin devletinin yıllardır uyguladığı, haliyle “Evanjelik Papaz’ın Kızı” Angela Merkel’in de parçası olduğu “Türkler Dışarı!” politikasına atılmış manevi bir tokat gibidir. “Kaderin cilvesidir” demem, bundan! ALMAN USULÜ İKİYÜZLÜLÜK Geçen hafta; Angela Merkel, Türk çifti tebrik ederken “eş zamanlı” yaşanan Alman Barbarlığı da ibretlik bir örnektir. AB’nin lokomotifi Almanya’da yaşayan yedi kişilik Akyüz Ailesi’nin evi; gece yarısı, yüzleri maskeli onlarca silahlı Alman polisi tarafından basıldı! Kapıyı kırıp içeri giren Barbar Alman Polisi, “haklarında hiçbir tahkikat bulunmayan” Akyüz Ailesi’nin evini talan etti! Aile fertlerinin elleriyle ve ayakları bağlandı; uçağa bindirilerek sınır dışı edildiler! Üstelik: hiçbir gerekçe gösterilmeden! “Evanjelik Papazın Kızı” Angela’nın ve onun Şansölyesi olduğu Alman devletinin ikiyüzlülüğü; işte bu “Alman Usulü” barbarlıkla, bu işkenceyle, bu kahpelikle bir kere daha sırıtmıştır. * Angela’nın Yakın Arkadaşı “Yurttaş” Aydın Doğan’ın; Kai’nin Kankası Ertuğrul Diekmann’ın ve de Almanların Yeni Sözcü’sü pardon Yağcı’sı Yılmaz Özberlin’in Almanya’sı işte budur! İSLAM DÜŞMANI DEUTSCHLAND Angela’nın Almanya’sı; AB üyeleri içinde “en fazla cami yakılan” ülkedir. Başta PKK’lılar olmak üzere taşeronları eliyle camileri kundaklatmak, Almanya derin devletinin organizasyonudur. Daha birkaç gün evvel, Almanya’nın Baden- Württemmberg eyaletindeki Sontheim beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Fatih Camii’nin duvarlarına sprey boya ile HAÇ çizildi! * PKK terör örgütünü ve FETÖ’yü sistematik bir biçimde kollayan da Merkel’in Almanya’sıdır. Hainliğin şahikasına çıkmış Fetullahçı Savcı Zekeriya Öz’ü pamuklara saran yine Alman derin devletidir. * Doğu Akdeniz’de seyreden Türk yük gemisine uluslararası hukuku hiçe sayarak haydutça baskın düzenleyen Alman fırkateynini de unutmuyoruz! Yeni Şafak