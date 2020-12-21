Serj Tankian’ı anlatan “Truth to Power” belgeseli Şubat ayında ekranlarda olacak

Dünyaca meşhur “System of a Down” rock grubu solisti Serj Tanian’ı anlatan “Truth to Power” adlı belgesel filmi 19 Şubat 2021 tarihinde ekranlara çıkacak.

Rolling Stone dergisinin aktardığı bilgilere göre film sanatçının müzik hayatını ve aktiveteleri anlatacak. Aynı zamanda filmede Serj Tankian ile geröekleştirilen röportajlar ve onun özel hayatından görüntüler yer alacak.

Dergide yer alan ifadelere göre Ermeni rock şarkıcı daha gençlik yıllarından sosyal adalet arayışların içindeydi ve değişimlere yönelik kendi mesajlarını verebilmek için müziği kullanıyordu. Filmde onun nasıl müzik beslediğini de gösterilecek.

Rolling Stone Tankian’ın ve “System of a Down” rock grubunun diğer üyelerinin 15 yıl aradan sonra, son zamanlarda tekrar bir araya gelip yeni şarkıların kayıdı yaptıklarını da hatırlattı. Bu iki son şarkı “Protect the Land” ve “Genocidal Humanoidz” Artsakh’taki (Karabağ) durumunu dünyaya anlatmaya çalışıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI