Tarihi konak ABB’ye geçti

AMACI DIŞINDA OLURSA GERİ ALINACAK

Başka bir amaç için kullanılması, kiraya verilmesi ve satılması gibi tasarruflarda bulunulması halinde, konak ve arsa, bağışlayan veya mirasçıları tarafından aynen geri alınacak. Konağın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, yapının mimari özellikleri ve tarihi yapısına uygun olarak Büyükşehir tarafından hazırlanacak. Konağı bağışlayan vâris Andaç Atak’ın da onaylayacağı projeler, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onay alınması sonrasında 2 yıl içerisinde uygun amaçla hizmet verecek pozisyona getirilecek.

GİDERLER ABB TARAFINDAN KARŞILANACAK

Konağın onarım, bakım, güçlendirme bahçe düzenlemesi ve benzeri giderleri ile amaca uygun tefriş ve donanımı, proje, inşaat izni, ruhsat harcı, tapu harcı, intikal vergisi gibi giderler ABB tarafından karşılanacak. Konağın dış cephesine ‘Mehmet Ağa’ şeklinde isim levhası yerleştirilecek. Ayrıca ilk sahibi ve bağışlayanın babası Mehmet Ağa‘nın Kurtuluş Savaşı’na yaptığı maddi, manevi destek ve yardımları ile konakla ilgili bir anı köşesi düzenlenerek belge ve bilgiler burada sergilenecek. Binanın Andaç Atak tarafından babasının anısını yaşatmak amacıyla bağışlandığını gösterir bir tabela da konağın görünür bir yerinde konumlandırılacak.

TARIM MÜZESİ OLMASI GÜNDEMDE

Konağın bahçesiyle bir tarım müzesi olmasının gündemde olduğunu belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi: “Konağın 6 bin metrekare bahçesi bulunuyor. Düşüncemiz; bahçesini de değerlendirerek çok abartmadan Ankara’nın bir tarım müzesi olarak düzenlenmesi, hem gezilebilmesi hem de organik ürünlerin satışının yapılabileceği bir yer olması. Bir odasında da Hallaçlı Mehmet Ağa’ya ait özel eşyaların ve Kurtuluş Savaşı’na sağladığı katkıların anlatıldığı bir müze olması. Hafta sonu Ankaralılar aileleriyle gelebilir, kentin yerel ürünlerinden almak istiyorsa alabilir, gezerek, konağın tarihi hakkında bilgi sahibi olarak vakit geçirebilirler. Böyle bir düşüncemiz var ama farklı öneriler oluşursa onlar da değerlendirilebilir. Konağın yeniden hayat bulması, Hallaçlı, Çayırlı, Velihimmetli gibi etraftaki köylere de katkı sağlar. Yerel üreticinin ürünleri de buradan teşvik edilebilir. Kurtarılan tarihi eserle oradaki yerel halkı buluşturarak bir yerel kalkınma modeli de geliştirilmiş olur.”

30 YILDIR ATIL HALDE

Gölbaşı’nın Hallaçlı Mahallesi’nde yapımına 1924 yılında başlanan ve 1929 yılında tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı, 30 yıldır atıl halde boş duruyor. Yapımı sırasında tüm malzemeleri yurt dışından develerle taşınan ve Ermeni bir usta tarafından yapılan konak, Erken Cumhuriyet Dönemi mimari örneklerinden.

Hürriyet Gazetesi