Patrik Yazıcı, Suriye’ye Güven ve İstikrarın Dönmesi İçin Dua Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT – Antakya ve Tüm Orta Doğu Rum Ortodoks Patriği, Patrik John X. Yazıcı, tüm Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması için dua çağrısında bulundu.

Patrik Yazıcı Noel mesajında, “Bu şanlı vesileyle Allah’tan Suriye için barış, Lübnan için, bu Doğu’nun her yeri ve ülkesine ve bu dünyada şiddet ve terör dalgalarına saplanmış her ülke için istikrar istiyoruz” diyerek, Filistin halkının haklarının yaşama geçirilmesi çağrısında bulunarak, Filistinlilerin işgalci İsrail tarafından suç ve saldırılarla maruz kaldıklarına yönelik uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi

Patrik Yazıcı, “Nisan 2013’ten beri kaçırılan iki kardeşimiz Halep Başpiskoposu Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı’yı anıyor, kaçırılan ve kaybolan her kişiyle birlikte serbest bırakılıp geri dönmeleri için dua ediyoruz” diyerek, doğu Hıristiyanlarının, bölgenin tanık olduğu göç ettirilme, savaş ve zor yaşam şartlarından dolayı maruz kaldığı her şeye rağmen topraklarına ve köklerine bağlı olduklarını vurguladı.

