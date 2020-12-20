Dijitalde hangi haberler önem kazandı?

Belma Akçura

Dijital medyada; İstanbul Sözleşmesi 58 bin 661 habere konu oldu. Kadın cinayetleriyle ilgili 34 bin 861 haber yayınlandı. Hayvana şiddet ve yasası 26 bin 284, küresel ısınma 25 bin 718, SMA’lı çocuklar 17 bin 260 haberin konusuydu

Bilim insanlarına göre bu çağ “Post korona” çağı. Öyle ki; sadece 2020 Kovid-19’un olumsuz etkileriyle dahi unutulmaz bir yıl olarak hafızalara kazınacak. Peki, gerçekten öyle mi?

B2Press Online PR Servisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 24 bin 782 haber sitesinde yayınlanan 49.4 milyon haberi inceledi. 2020’de dijital medyada Kovid-19 konulu haberler, 13 milyon 614 bin 732 gibi oldukça yüksek bir sayıyla en çok yer alan konu oldu. Doktorlar, pandemi açıklamalarıyla daha görünür oldu. Bilim Kurulu üyeleri, medya tarafından sık sık haber kaynağı olarak kullanıldı. Haberlerde açıklama ve görüşleriyle en çok yer verilenler Bilim Kurulu üyeleri; 22 bin 689 haberle Tevfik Özlü, 20 bin 758 haberle Ateş Kara ve 8 bin 395 haber ile Alpay Azap oldu. Ancak Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen, medyada açıklamalarına en çok yer verilen doktor ise 28 bin 529 haberle Mehmet Ceyhan’dı.

Bu yıl pandemi haberlerini 356 bin 58 haberle Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve 280 bin 433 haberle Ayasofya’nın ibadete açılması haberleri takip etti.

Toplumsal haberlerde ilk beş

B2Press tarafından yürütülen çalışmada, dijital basında toplum haberleri kategorisinde neyin öne çıktığı konusu ise toplumsal duyarlılıklarımızın ne olduğunu anlamak bakımından daha önemli.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri

Kadınların başarısı ise İstanbul Sözleşmesi’ni dijitalde en çok yer alan toplumsal haberler sıralamasında birinci sıraya taşımak oldu. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve ev içi şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi, 58 bin 661 sayıda habere konu oldu. İkinci sırada kadın cinayetlerinin yer aldığı haberler var. Yıl içinde kadın cinayetleriyle ilgili 34 bin 861 haber yayınlandı.

Hayvan hakları

2020’nin bir diğer gündem maddesi de hayvana şiddetti. Yıl içinde yaşanan hayvana şiddet olaylarına ve kanunun düzenlenmesine ilişkin haberlerin sayısı 26 bin 284 olarak tespit edildi. Hayvana şiddetin cezasının, yalnızca para cezası gerektiren Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılarak, “Canlı varlığa zarar verme” suçu kapsamında TCK’ye göre işlem görmesi amacıyla yapılan yasa çalışmaları dijital medyanın çokça yer verdiği unsurlardandı.

Küresel iklim krizi

Toplumsal haberler kategorisinde ilk beşe küresel ısınmanın girmesi hayli umut vericiydi. İklim krizi tüm dünyayı etkiliyorken, doğanın dengelerinin bozulmasına yönelik pek çok araştırma dijital medyanın da konusu oldu. Bu noktada yapılan araştırmaların yanı sıra doğaya verilen zararlar ve kuraklık gibi alt başlıklarla küresel ısınma ile ilgili 25 bin 718 haber yayınlandı.

SMA hastası çocuklar

SMA’lı çocukların tedavileri de sıkça gündeme getirilen konular arasındaydı. 2020’de gazeteciler, tedaviye ulaşması zor olan Türkiye’deki SMA’lı çocuklar ile hastalık ve tedavisi konulu 17 bin 260 haber yayınladı.

Günümüzde dijital medya, genellikle algı yaratmaya yönelik haberler ile komplo teorileri arasında sıkışıp kalsa da haber anlamında hâlâ geleneksel medyadan besleniyor ve toplumda neyin önemli olduğu, hangi haberlerin öne çıktığı konusunda da bize muazzam bir profil çıkarıyor.

Milliyet Gazetesi