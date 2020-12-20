Alevi örgütlerinden CHP’nin Türkeş ziyaretine tepki: “Kınıyor ve açıklama bekliyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyaret Alevi örgütlerinden tepki çekti.

Ortak bir açıklama yayımlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırdı:

Evet, sevgili canlar tüm Alevi kurumları olarak Alevi halkının oylarıyla iktidara gelmiş ve demokrasi, adalet ve özgürlük vadeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini bir kez daha kınıyor ve bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz.

1- Bu ziyaretin sebebini adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle net bir şekilde anlatacak mısınız?

Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama Alevilerin vicdanını bir kez daha sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soruyoruz?

Alevi örgütlerinin açıklamasının tam metni:

Bugünün adı Maraş Katliamı

Bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak ve asla unutmamak

Failleri belli olan ancak adı “derin güçler” olarak tanımlanan katillerin, bağnaz ve faşistlerin küresel emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçi siyasetçilerinin ortaklaşa düzenlediği ve Alevilerin katledildiği “1978 Maraş Katliamı haftası”ndayız.

Sormak-sorgulamak gerekir,

Maraş Katliamı sır değil, bu katliamla hesaplaşacak bir hükümet yapısı olmadığı, iktidara gelen her hükümetin katilleri aklama politikası ve katillere avukatlık yapanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi açıkça bellidir.

Maraş Katliamı devlet arşivlerinde raporlarla gizlenmiş, yok sayılmış ancak hepimizin, hepinizin bildiği gibi Türk-İslamcı Jitem’in Kontrgerilla tetikçilerinin devlet eliyle yaptığı bir katliamdır.

Alevilerin uğradığı katliamların tarihi eserlere yansıması ve toplumsal hafızayla olan ilişkisi engellense de Maraş ve sonrasında yapılan tüm katliamlarda çekilen fotoğraflar, canlı tanıkların anlatımları belge olarak tarihsel süreci çözümlemeye yeterlidir.

Katliamlar sır olarak kalamaz.

Maraş; İspanyol ressam Francisco Goya’nın “Üç Mayıs Katliamı” ve Nazi askerlerinin işgaline direnen ressam Pablo Picasso’nun Guernica kasabasıdır, nettir katliamdır.

Ve her katliamın katilleri bellidir.

1978 /19-26 Aralık Aleviler için bu denli önemli ve unutulması mümkün olmayan bir gün, Alpaslan Türkeş ise katliamdan aylar önce Maraş’ı ağzından düşürmeyen, ülkücülerin katliam konusundaki hamlelerini tertipleyen bir siyasetçiydi.

Alevi toplumun vicdanında hiç de masum olmayan Alpaslan Türkeş sonraki süreçte de katliam sanıklarının aklanması konusunda hep destek olmuştur, provokasyonların devreye sokulmasında bizzat MHP ve Ülkücü kuruluşların yönetici ve üyeleri rol aldığı kanıtlanmıştır.

Biz Aleviler için çok acı olan bu tarihi günde Alevilerin oylarıyla partisi ayakta duran CHP lideri Kemal Kılıçtaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP üst düzey yöneticileri Alpaslan Türkeş’in eşini tören anlamıyla ziyaret ettiler.

Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama Alevilerin vicdanını bir kez daha sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soruyoruz?

1- Bu ziyaretin sebebini adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle net bir şekilde anlatacak mısınız?

2- Yoksa Alevilerin mazlum bir toplum olmasına bilinçaltınızdaki küçümsemeyle mi bakıyorsunuz?

Evet, sevgili canlar tüm Alevi kurumları olarak Alevi halkının oylarıyla iktidara gelmiş ve demokrasi, adalet ve özgürlük vadeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini bir kez daha kınıyor ve bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Dernekleri Federasyonu

Alevi Vakıfları Federasyonu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Alevi Kültür Dernekleri

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

https://sendika.org/2020/12/alevi-orgutlerinden-chpnin-turkes-ziyaretine-tepki-kiniyor-ve-aciklama-bekliyoruz-604188