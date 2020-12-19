‘Noel Baba Pataralı’

32 yıldır Patara’da bilimsel kazılar yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’un Patara’da yerleşik bir ailenin oğlu olduğunu söylüyor.

GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Antalya’nın Kaş ilçesine 42 kilometre mesafedeki Patara Antik Kenti’nde 32 yıldır kesintisiz çalışan bilim insanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Milliyet’e konuştu.

Demre’deki kilise

Prof. Dr. Işık, “Patara’da kazılar 1988 yılında başladı. Kazı buluntularının tarihi M.Ö. 6. bin yıla iniyor. Patara, bin yıllar boyunca yerleşim alanı olmuş. Konumlandığı coğrafyada eşsiz doğal mirasın ev sahibi” dedi.

Popüler kültüre Noel Baba olarak giren Aziz Nikolaos’un Patara’da yerli bir ailenin oğlu olduğunu belirten Işık, “Demre’deki kilise mezarıdır. Patara’daki biri bazilika ve 10 kilise-şapel Hıristiyanlık açısından önemlidir. Ayrıca Patara’da II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ilk Telsiz Telgraf İstasyonu da vardır.

Pandemide de çalışmalara ara vermedik. Kent kapısı restorasyonu tamamlandı, sütunlu caddede yeni sütunlar ayağa kaldırıldı, yazıtlar yerlerine kondu. Sahne binası kazısı tamamlandı. Deniz feneri restorasyon projesine başlandı. Patara, bu yıl Cumhuriyet Konseri gibi pek çok sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Pandemiye rağmen Patara, ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı” bilgilerini verdi.

Milliyet Gazetesi