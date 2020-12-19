Karabağ’da görev yapan bir Rus askeri mayına basarak hayatını kaybetti

Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’da ateşkes anlaşmasına imza atmasıyla bölgede göreve başlayan Rus Barış Gücü kuvvetlerinden bir asker hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, tampon bölgede mayın temizleme faaliyetinde arazi tarama görevi yapan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “17 Aralık’ta, Şuşa Bölgesi yakınlarındaki yol kenarlarında yapılan mayın temizliği sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi’nden bir subay ağır şekilde yaralandı. Subay hastaneye sevki sırasında öldü. Rusya Savunma Bakanlığı subayın ailesine gereken her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır” denildi.

AA

Independent Turkce