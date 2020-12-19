Ermenistan’da Dağlık Karabağ için 3 gün yas: Anma töreninde Paşinyan’a yumurtalı protesto

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hafta başında ilan ettiği yas kapsamında sabah saatlerinde başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’ndan, Yerablur Askeri Mezarlığı’na bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sonunda ölen Ermeni askerlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Ayrıca kentin diğer bazı bölgelerinde de askerler anısına etkinlikler gerçekleştirildi.

Paşinyan anma yürüyüşü sırasında protesto edildi

Bu sırada yürüyüş sırasında bir grup muhalif, “Hain Nikol” diye bağırarak, Başbakan’a yumurta fırlatmak istedi. Polis, Paşinyan’ı korumak ve protestocuları dağıtmak için büyük mücadele verdi.

Paşinyan muhalifleri Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren anlaşmayı ulusal çıkarlara ihanet olarak nitelendiriyor.

Ayrıca Paşinyan’ı istifa etmeye çağıran muhalefet de 22 Aralık’ta genel grev çağrısı yaptı.

10 Kasım’da ateşkes ilan edilmişti

Ermenistan ve Azerbaycan Rusya’nın arabuluculuğunda 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki savaşın sonlandırılması için bir anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu anlaşma ile Azeri ve Ermeni tarafların Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da görev alması konusunda uzlaştığı belirtildi.

Euronews